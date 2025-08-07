埼玉・所沢市の片側2車線の道路で7月末、車の横転事故が発生した。フラフラと蛇行運転していた車は、路肩に乗り上げ道路脇の植え込みに衝突し完全にひっくり返っていた。軽自動車が蛇行運転の末、路肩に乗り上げ横転直前には不審な動きをしていたというこの車に、いったい何が起きていたのだろうか。約30秒前、隣車線の後方を走っていた白い軽自動車が、こちらに近づいてきたかと思いきや、センターラインを越えてフラフラと蛇行運