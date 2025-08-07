オーストラリアG1・2鞍、コーフィールドカップ（10月18日、コーフィールド芝2400メートル）とコックスプレート（10月25日、ムーニーバレー芝2040メートル）の予備登録が5日正午（現地時間）に締め切られ、統括団体レーシングオーストラリアが予備登録馬を発表した。コーフィールドカップは146頭が予備登録を済ませ、日本調教馬はゴールデンスナップ（牝5＝田中克、父ゴールドシップ）、シュトルーヴェ（セン6＝堀、父キングカ