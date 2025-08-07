ジェームズ・キャメロンさん（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米軍による広島への原爆投下から80年を迎えた6日、映画監督のジェームズ・キャメロンさん、俳優のジュリアン・ムーアさんら米国で活躍する著名文化人計63人が連名で「核兵器のない未来」を求める声明を米紙ニューヨーク・タイムズなどに掲載した。声明を取りまとめた非営利団体「核脅威イニシアチブ」によると、広島県の湯崎英彦、長崎県の大石賢吾両知事