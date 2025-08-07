お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（51）が、6日放送のフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（水曜午後11時）に出演。郷ひろみ（69）のすごすぎる気遣いを語った。この日のゲストは郷。ジュニアは「郷ひろみのGO GO GOな神対応」と題した企画にVTR出演した。ジュニアは「焼き鳥屋さんでご飯食べてたら、一番奥のカウンターに座ってたのが郷さんで」と郷と同じ店に居合わせたことを回想。あいさつに立とうとしたが「ここで