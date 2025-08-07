ロシアのプーチン大統領は現地時間8月6日、クレムリンで米国のウィトコフ中東担当特使と会見しました。ロシアの通信社RIAノーボスチによると、ウィトコフ氏は同日、モスクワに到着し、ロシア訪問を開始しました。これはウィトコフ氏の今年5回目のロシア訪問です。ウィトコフ氏はロシアメディアに訪問の日程を明らかにせず、訪問への期待に関する記者の質問にも答えませんでした。 米国のトランプ大統領は5日、「ウィトコフ氏は6日