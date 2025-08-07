北京市気象局の発表によると、北京では8月6日午後4時の時点で、最高気温が市内867カ所の気象観測スポットのうち707カ所（全体の82％）で35度以上、305カ所（全体の35％）で37度以上に達し、最も高いところでは41度が観測されたということです。（提供/CRI）