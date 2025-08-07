［天皇杯ラウンド16］鹿島 ３−２ 福岡／８月６日／メルカリスタジアム鹿島アントラーズは８月６日、天皇杯のラウンド16でアビスパ福岡と対戦。雷による約50分の中断を含め、“170分”の激闘を３−２で制し、準々決勝へ進出した。決勝ゴールを決めたのは鈴木優磨だ。２−２で迎えた延長後半の116分に、小川諒也のCKに頭で合わせてネットを揺らした。勝利の立役者は、試合直後のフラッシュインタビューで開口一番に「すみませ