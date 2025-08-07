8月6日午後、静岡県磐田市内の道路で、夫の運転する乗用車に自分が運転する乗用車を追突させけがをさせた疑いで、フィリピン国籍の女が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍で磐田市宮之一色に住む飲食店経営の女（58）です。警察の調べによりますと、女は6日午後2時半頃、磐田市内の道路で夫（69）が運転する乗用車に、自分が運転する乗用車を追突させけがをさせた疑いが持たれています。 夫は病院に運