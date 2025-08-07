今回は19世紀後半、主に長崎や熊本から東アジア・東南アジアに渡って働いた日本人娼婦「からゆきさん」の悲しい歴史について紹介します。からゆきさんの歴史からゆきさんの歴史を遡ると江戸時代まで辿る事ができます。1639年（寛永16年）ごろに西洋との唯一の窓口として栄えた長崎に丸山遊廓が誕生。江戸幕府は出島や唐人屋敷への出入り資格を制限していましたが、丸山遊郭の遊女は例外として許されていました。日本人男性相手の「