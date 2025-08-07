戦国時代。名を上げ、領土を広げることに夢中な武士たちの中で、ただ一人、主君に真心をつくした若者がいました。その名は毛受勝照（めんじゅ かつてる）。【前編】に引き続き、主君・柴田勝家に忠義を尽くした毛受勝照の生涯を紹介します。「我こそ勝家なり」 忠義を貫いた最期「太平記英勇伝三十四：毛受荘助家照」（落合芳幾作）【前編】の記事はこちら↓「我こそ勝家なり！」主君・柴田勝家を救うため名を偽り討死した若武者・