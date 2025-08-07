豚のトッカルビ（韓国風ハンバーグ）材料（2人分）ズッキーニ：1本トマト（中玉）：2個豚ひき肉：200g豚こま：100g長ねぎ：1/4本塩：小さじ1こしょう：少々鶏がらスープのもと：大さじ1サラダ油：小さじ2サニーレタス：2枚コチュジャン：お好みで調理工程1野菜を切る。（長ねぎ：粗みじん切り／ズッキーニ・トマト：1?幅の輪切り）2ボウルに豚ひき肉と豚こま肉を入れ、練らないように混ぜる。塩・こしょう・鶏がらスープのもと・長