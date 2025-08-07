6日、英中部コベントリーの大聖堂で開かれた原爆犠牲者の追悼式典（共同）【コベントリー共同】広島への原爆投下から80年となった6日、英国の平和都市として知られる中部コベントリーの大聖堂で広島と長崎の原爆犠牲者を追悼する式典が開かれた。出席した市民ら約300人が折り鶴をつくって祈りをささげ「未来永劫、核戦争を起こさない」と誓った。式典では広島市の松井一実市長とコベントリー市のランカスター市長が互いに送っ