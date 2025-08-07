【サンパウロ共同】ブラジル政府は6日、米国が同国に課した50％の関税は世界貿易機関（WTO）のルールに違反するとして、WTOに提訴した。地元メディアが報じた。ある国に与えた最も有利な条件を他の国にも適用する最恵国待遇（MFN）の原則を侵害していると主張している。ルラ大統領は6日、ロイター通信とのインタビューで、主要新興国でつくるBRICSに加盟する中国やインドの首脳と近く電話会談し、米国の関税措置にBRICSとして