日本最大のパワースポット三重県・伊勢神宮の参道にあるミルクスタンド「山村みるくがっこう」に、お団子にしか見えないプリン「山村ぷりん団子」が新登場。8月6日（水）から「山村みるくがっこう 外宮前店」にて販売がスタートしました。伊勢神宮参道のミルクスタンド「山村みるくがっこう」「山村みるくがっこう」は、創業100年を超える伊勢市の乳製品メーカー「山村乳業」直営のミルクスタンドです。伊勢神宮（外宮）と伊勢市駅