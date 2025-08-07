東京消防庁によりますと、都内ではきのう（6日）、9歳から96歳までの男女あわせて235人（暫定値）が熱中症の疑いで救急搬送されました。都内の1日あたりの熱中症疑いの搬送者数としては、今年最多を更新したということです。このうち、▼20代の男性1人と50代の男性2人のあわせて3人が重篤、▼30代から70代の男性3人、80代から90代の女性2人のあわせて5人が重症で、▼男女81人が中等症、▼男女146人が軽症です。