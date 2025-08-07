◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人 5-0 DeNA (6日、横須賀)日本復帰3戦目となったDeNA先発の藤浪晋太郎投手は、4回途中5失点。7四死球と制球に苦しみ、歯がゆい登板となりました。「最後まで修正できずという感じですね」。登板後に取材に応じた藤浪投手は「ストライク先行でと思っていて、（試合前の）ブルペンは良かったんですけど、ゲームに入ってタイミングが合わなかった。合わせたかったんですけど」と悔しさをにじませま