ドル円理論価格1ドル＝146.44円（前日比-0.58円） 割高ゾーン：147.48より上 現値：147.28 割安ゾーン：145.39より下 過去5営業日の理論価格 2025/08/06147.02 2025/08/05147.71 2025/08/04146.56 2025/08/01148.46 2025/07/31148.87 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています