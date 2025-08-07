1970年に発売されたトヨタの初代セリカ。発売当初はクーペボディのみの設定だったが、1973年にバックドア（テールゲート）を備えたセリカ リフトバックがラインナップに追加。写真はセリカ リフトバックとなる（写真：トヨタ自動車）セリカやシルビア、プレリュード、コスモAPなど、昭和にブームになった「スペシャリティカー」とは？スペシャリティカーとは、もはや死語であるかもしれない。その意味は、独自性のあるクルマという