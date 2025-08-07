桜蔭中学校・高等学校から東京大学理科3類に現役合格したOさんにインタビューした（写真：本人提供）【写真を見る】桜蔭→東大理3に現役で合格したOさんに実際に使っていたノートを見せてもらった東京大学理科3類に合格した人へのインタビューを書籍にした『東大理? 合格の秘訣Vol.40』。今回の記事ではその中から、現役で東京大学理科3類に合格したOさん（桜蔭中学・高校出身）のインタビューを紹介します。医療ドラマをきっか