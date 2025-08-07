エムスリーが４日ぶりに急反発、寄り付きは大口の買い注文に値がつかず気配値でのスタートとなった。１９００円台前半の７５日移動平均線との下方カイ離を急速に埋める展開をみせている。医薬関連の情報サービスや医療従事者向け会員制サイトを活用した製薬マーケティング支援業務を行うが、足もとの業績は堅調に推移している。６日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）