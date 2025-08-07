メイコーは急伸。６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を２１３０億円から２２３０億円（前期比７．８％増）へ、営業利益を２００億円から２３５億円（同２３．１％増）へ上方修正すると発表した。想定していた米国の大規模関税の引き上げ観測が緩和されたこと、需要が好調でベトナム第４工場の稼働による今後の収益性が高まる見通しとなったことが要因。これを好感した買いが集まっている。 出所：