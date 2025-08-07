7日午前8時47分ごろ、熊本、大分両県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は大分県西部で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）4.8と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝南小国、小国、産山（熊本）九重（大分）▽震度2＝みやま高田（福岡）熊本植木、玉名横島、山鹿など（熊本）日田市役所、竹田久住など（大分）▽震度1＝大牟田など（福岡）佐賀大和など（佐賀）島原有明など（長崎）熊