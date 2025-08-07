東京近郊で住む場所を決める際に重要なことは何か。不動産事業プロデューサーの牧野知弘さんは「東京に無数に張り巡らされている鉄道路線にはそれぞれイメージがある。西や南に伸びる路線は特にイメージが良く、不動産会社の社員もよく住んでいる」という――。※本稿は、牧野知弘『不動産の教室』（大和書房）の一部を再編集したものです。■「24時間戦えますか」は過去の話平成バブルの絶頂期である1989年11月。三共（現在の第一