『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が、8月8日より公開となります。インドを舞台に繰り広げられる、音楽とダンスで魅せるこの夏イチバンのダンスエンターテインメント。邪悪な“紙”の力に導かれ「暴君（ボーくん）」となったボーちゃんをしんのすけ達は救えるのか？！橋本昌和監督と、長年ボーちゃんを演じている声優の佐藤智恵さんに本作の魅力についてお話を伺いました。――本作とても楽しく拝見い