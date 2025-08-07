一介の国会議員の「選挙違反」では終わらない可能性が出てきた。先の参院選千葉選挙区で当選した国民民主党の小林さやか議員を支援していた岡野純子衆院議員が、小林氏とは無関係の比例候補に交付された街宣用の「標旗」を流用した選挙違反疑惑。岡野議員の“単独犯”ではなく、党本部が関与していた疑いまで浮かびあがった。【もっと読む】参院選千葉で国民民主党に選挙違反疑惑！ パワハラ問題で渦中の女性議員が「証拠」をXに