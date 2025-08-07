【増田俊也 口述クロニクル】【前回を読む】（33）「やばいタイトル」のまま強行突破したら仕事が殺到した作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「写真で生きていきたい、写真で表現していきたいというこだわりが非常に強かったわけですね」加納「そう。やっぱり写真だった」増田「写真。映画。文学。こ