「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」 8月22日(金)のソウル公演より幕を開ける4度目のワールドツアー「ACT : TOMORROW」を目前に控え、4枚目のフルアルバム「The Star Chapter: TOGETHER」(7月21日発売)が各国のチャートを席捲しているTOMORROW X TOGETHER。6作連続でミリオンセラーを達成するなど、凄まじい反響を巻き起こしている今作は、「The Star Chapter」シリーズの集大成。韓国・KBSの人気音楽番組"ミューバン"こ