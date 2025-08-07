7日早朝、北九州市門司区大里本町で、貨物列車が脱線しました。現場では車体に電線を支える柱が倒れかかっているのが確認できます。JR貨物によりますと、門司機関区（車両基地）から北九州貨物ターミナル駅に向かっている途中に電柱に衝突しました。3軸が脱線し、ほかの貨物車両を止めて原因を調査中だということです。乗務員1人がいましたが、ケガの情報は入っていないということです。 午前6時50分ごろに、現場で画像を