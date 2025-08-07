ももいろクローバーZが8月2、3日、神奈川・横浜スタジアムで3年ぶりの夏ライブ「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」を開催。2日間で延べ5万8721人の「モノノフ」（ファンの通称）を熱狂させて、三十路アイドルの底力を誇示した。ももクロの現在地「グループアイドルの聖子ちゃん」へ…他に鞍替えすることがない不動のアイドル夏のスタジアムライブはアーティストの定番だが、大前提として