７日午前８時４７分頃、大分県西部を震源とする地震があり、熊本県南小国町や大分県九重町などで震度３を観測した。気象庁によると、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは４・８と推定される。そのほかの各地の主な震度は次の通り。▽震度３熊本県小国町、産山村