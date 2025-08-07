【芸能界クロスロード】MISIA、森高千里、松平健…歌手の世界に存在する“変わらない”という素晴らしさ48回目を迎える「24時間テレビ」（日本テレビ系.8月30日〜）のチャリティーランナーに“SUPER EIGHT”の横山裕が選ばれた。アイドル出身ランナーは旧ジャニーズ時代の城島茂以来11年ぶり4人目。先に発表された陣容は羽鳥慎一・上田晋也・水卜麻美が総合司会。チャリティーパートナーに“King ＆ Prince”の高橋海人・永瀬廉