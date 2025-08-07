俳優・石田えり（64歳）が、監督・脚本・編集・出演を兼ねた長編映画第1作『私の見た世界』が公開中だ。1981年公開の『遠雷』で日本アカデミー賞の優秀主演賞と優秀新人賞を受賞し、その後も数々の話題作に出演。2021年には『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』でハリウッドデビューを果たすなど、一線で活躍を続ける石田が、「日本で“女優”は損。女優の終わりの地点が、男性の俳優の始まり地点」と率直に語った。◆「自分で