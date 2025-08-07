「会社員としての安定した収入はあるけれど、それだけで将来は本当に大丈夫だろうか？」。そんな漠然とした不安を感じている人も多いはず。そんなとき、選択肢の一つとして浮上するのが、副業である。「副業」と聞いて、どんなイメージを持つだろうか。小遣い稼ぎ？それとも余裕のある人の趣味？「副業とは“お金を増やす手段”というより、“人生の保険“みたいなもの”だと私は考えています」そう話すのは、最新刊『3ステ