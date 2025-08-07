とちぎテレビ 去年１月から９月にかけて栃木や埼玉など１８都府県で住宅や工事現場に侵入し、現金や腕時計を繰り返し盗んだなどとして静岡などの５つの県警は６日、窃盗などの疑いで知人関係の男３人を逮捕、追送検し、捜査を終結したと発表しました。 警察によりますと３人はいずれも住所不定で、無職の２７歳と２８歳の男、そして自称・建設作業員の３１歳の男です。 被害は現金でおよそ５千万円、腕時計など２千点に登