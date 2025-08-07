エミレーツ航空は、ドバイ〜マドリード線にボーイング777-300ER型機改修機を9月16日から投入する。改修済みのボーイング777-300ER型機には、新設するプレミアムエコノミークラスを「2-4-2」配列で24席を配置するほか、ビジネスクラスの座席をエアバスA380型機同様に刷新して「1-2-1」配列で38席を配置し、軽食を提供する小さなバーも設置する。エコノミークラスは256席を備える。■ダイヤEK143ドバイ（14：30）〜マドリード（20