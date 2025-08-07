【オスロ共同】昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の和田征子事務局次長（81）は6日、被爆80年に合わせてノルウェー・オスロのノーベル平和センター前の広場で開かれた平和フェスティバルに参加した。「3度目の核兵器使用で新たな被爆者が生まれることを懸念している。市民の力で核廃絶を訴え続けよう」と呼びかけた。和田さんは、17年にノーベル平和賞を受賞した核兵器廃絶国際キャンペーン（