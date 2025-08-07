ロサンゼルスFCへの移籍の記者会見で、ユニホームを手にする孫興民＝6日、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）サッカーの韓国代表FW孫興民（33）が、イングランド・プレミアリーグのトットナムから米プロリーグMLSのロサンゼルスFCへ移籍すると6日、両クラブが発表した。スポーツ専門局ESPN（電子版）によると、移籍金はMLS史上最高額になる約2600万ドル（約38億2200万円）という。孫興民は2015年にトットナムに加入。21〜22年シー