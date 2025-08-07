定年退職後の健康保険として「任意継続保険」を選択したものの、2年目になって「もしかしたら国民健康保険の方が保険料が安いのではないか？」と疑問に思う方は少なくありません。 かつては一度加入すると2年間は原則として脱退できませんでしたが、現在では制度が変わり、自分の判断で切り替えることが可能になっています。 この記事では、任意継続保険から国民健康保険への切り替えの可否や、保険料の仕組み、具体的な