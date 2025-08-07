今田美桜主演の朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）でレギュラー出演する妻夫木聡は、実は本作が朝ドラ初出演の作品である。第10週第50回の戦中場面で初登場。戦後を描く第16週第76回で再登場する。さらに第17週第82回と、再三登場するのだが、毎回不思議と新鮮な空気感を醸している。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、メリハリある演技で毎回の登場が新鮮だと感じる