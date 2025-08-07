東京オートサロン2024で発表されたコンセプトモデルを再現 レクサスLBXモリゾウRR “オリジナルエディション“｜Lexus LBX MORIZO RR “Original Edition” LBX MORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーであるトヨタ自動車の豊田章男会長とともに、レクサスらしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイパフォー