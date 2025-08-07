◇親善試合マジョルカ2―0ポブレンセ（2025年8月6日スペイン・サポブラ）マジョルカのFW浅野拓磨が今季プレシーズン初ゴールを決めた。4部ポブレンセとの親善試合に先発。1―ーの後半42分にCKの流れからダメ押し弾を決めた。浅野はフル出場して2―0の勝利に貢献した。浅野はマジョルカ加入2季目で、1年目だった昨季は故障もあって公式戦の出場は23試合で2得点にとどまった。W杯北中米大会を1年後に控え、日本代表復帰