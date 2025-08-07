7日午前8時47分ごろ、熊本、大分両県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は大分県西部で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）4・8と推定される。その後、大分県西部で同56分ごろにも震度2の地震が、午前9時6分には震度1の地震があった。【各地の主な震度】震度3＝大分県九重町▽熊本県南小国町、小国町、産山村震度2＝福岡県みやま市▽大分県日田市、竹田市、玖珠町、由布市、豊後大野市▽熊本