福岡管区気象台は7日午前6時、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第3号を発表した。福岡県では、同日朝から8日明け方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。［気象概況］日本海にある低気圧から華北へのびる前線が7日夜にかけて九州北部地方まで南下し、停滞する見込み。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安