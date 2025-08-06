長崎原爆の日（9日）の平和祈念式典に参列するため長崎市を訪れる石破茂首相が、国の指定地域外で長崎原爆に遭ったため被爆者と認められていない「被爆体験者」と面会する方針を固めた。複数の政府関係者への取材で分かった。首相が被爆体験者と面会するのは初めて。昨年は岸田文雄首相（当時）が歴代首相で初めて被爆体験者団体と懇談し、医療費助成を被爆者並みに拡充する事業につながった。被爆80年の節目。被爆体験者は石