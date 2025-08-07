大人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで岩柱・悲鳴嶼行冥のイラストが公開された。思わず泣けてしまう一枚になっている。【画像】泣けるよ…悲鳴嶼行冥＆少女の2ショット公開された『鬼滅の刃』新イラスト投稿されたイラストには、優しい笑みの悲鳴の姿が描かれており、後ろには過去編でも登場した少女と悲鳴嶼のシルエットも見ることができる。こ