アメリカのトランプ大統領は6日、輸入する半導体についておよそ100％の関税を課す考えを明らかにしました。トランプ大統領は6日、アメリカに輸入する半導体におよそ100％の関税を課す考えを明らかにしました。トランプ氏は「半導体に対しおよそ100％の関税を課す予定だ。仮に（アメリカに）工場を建てると約束したり、建設途中だったりした場合は関税はかからない」と述べています。アメリカ国内に工場を持つ場合には「関税はかか