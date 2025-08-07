東京メトロは６日、副都心線の東新宿駅で７月２８日、指令員と運転士との連絡ミスにより、本来は止まっていなければいけない列車が走り、ポイント故障や速度超過が起きていたと発表した。けが人はいなかったが、一時、全線で運転を見合わせるなど最大約８時間にわたってダイヤが乱れた。同社によると、同日午後、ダイヤ乱れによる運休が発生し、トラブルを起こした列車は急行運転から各駅運転に変更になった。しかし、指令員は