「ドジャース３−４カージナルス」（６日、ロサンゼルス）痛い逆転負けを喫したドジャースのロバーツ監督は試合後、「もちろん、気分は良くない」と第一声。「でも今日は翔平が本当に素晴らしかった。ピッチングでは速球のコントロールが抜群で、見ていて圧倒された。打撃では四球と本塁打で攻撃面でも素晴らしかった。ただ（八回に拙守で逆転を許し）守備もしなきゃいけないし、他の選手たちも打席で結果を出して得点しないと