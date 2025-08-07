サッカーアルビレックス新潟は7日、MF落合陸選手が大分トリニータに期限付き移籍すると発表しました。 落合選手は水戸から今季新たに加入し、リーグ戦2試合を含め公式戦6試合に出場していました。J1リーグは24節を終え、アルビレックス新潟は4勝7分13敗と大きく負け越し、最下位に沈んでいます。こうした状況に、今季から指揮していた樹森大介監督が解任。監督交代だけでなく、小見選手・稲村選手・秋山