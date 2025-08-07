モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が、スタイル際立つコーディネートショットをアップした。池田は７日までに自身のインスタグラムを更新。「ピンクと茶色ってかわい」と記し、こんがり焼けた肌にピンクのフリルが映える、ミニワンピース姿を披露した。オフショルダーでデコルテもあらわにしたこの投稿に、ファンからは「ワンピース白より黒の方がピンクばえてかっこよくない？」「鎖骨がめちゃくちゃキュートです